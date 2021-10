Stiri pe aceeasi tema

- Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri externe, Josep Borrell, a declarat la summitul UE început pe 21 octombrie, ca criza prețurilor la energie este rezultatul unui „joc geopolitic major”, relateaza MOLDPRES cu referire la Digi24. „Actualele preturi la energie…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat marti, in Parlamentul European, presiunile exercitate de Bruxelles si aplicarea standardelor duble, amintind ca Uniunea Europeana nu este un stat.Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a amenintat Varsovia cu sanctiuni .Speculațiile ieșirii…

- Prețul gazelor crește cu 60% in doar doua zile la nivel european: „Niciodata pana acum nu au crescut atat de mult si atat de repede” Prețul gazelor crește cu 60% in doar doua zile la nivel european: „Niciodata pana acum nu au crescut atat de mult si atat de repede” Pe masura ce impactul majorarii costurilor…

- La hub-ul TTF (Title Transfer Facility) din Olanda cotatiile pentru gazele naturale cu livrare in luna urmatoare au crescut miercuri cu pana la 40%, la un nivel record de 162,12 euro pentru 1 MWh, dupa ce marti au incheiat sedinta cu o crestere de 20%, scrie adevarul.ro „Cresterea actuala a preturilor…

- Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania susțin ca in Europa trebuie adoptata o „abordare…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie prin care cere Uniunii Europene (UE) sa fie pregatita sa nu recunoasca rezultatul alegerilor legislative din Rusia, in cazul unei incalcari a reglementarilor internationale, relateaza Euronews, potrivit news.ro. ”Exista, in prezent, un fel de…

- Parlamentul European a adoptat cu 387 voturi pentru, 123 de abtineri si 161 voturi impotriva Rezolutia privind drepturile LGBTIQ in Europa. Rezoluția cere, printre altele, respectarea dreptului la viata de familie si casatorie, recunoasterea statutului parental pentru persoanele LGBTI si protejarea…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…