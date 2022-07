Alaska e a noastră! Așa spune președintele Dumei ruse Vyacheslav Volodin, președintele Dumei din Rusia, adica parlamentul de la Moscova, se stropșește un pic la SUA: „Amintiți-va ca Alaska este a noastra. Alaska aparține Rusiei, așa cum aparține și Ucraina. Statele Unite ar trebui sa-și aminteasca mereu asta. Inainte de a ne captura resursele de peste mari, ar trebui sa-și aminteasca faptul ca și noi avem ceva de luat inapoi”. Volodin a mai adaugat ca „Rusia nu se amesteca in afacerile americane, dar politicienii americani au dat vina pe Rusia pentru tot ce se intampla in țara”. Cum a fost cu Alaska? De ce și cum a ajuns ea la americani? Istoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

