- Ratele de cancer colorectal au crescut in ultimii ani la persoane tinere. Medicii acorda o atenție deosebita acestui fenomen. Insa o noua cercetare ingrijoratoare constata ca ratele in creștere ale cancerului la tineri nu se limiteaza la cancerul colorectal.

- Potrivit proiectului de hotarare de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in Romania si 1.500 lei persoanelor ranite, care au fost spitalizate si externate, scrie…

- Jandarmeria Cluj anunța ca cea de-a patra zi de Untold a fost fara evenimente negative, iar principalul obiectiv al forțelor de ordine publica a fost prevenirea incidentelor și verificarea condițiilor de siguranța. „Masurile proactive și dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta a efectuat, incepand cu data de 10.07.2023, actiuni de control in echipe mixte interinstitutionale, in baza Ordinului 310 10.07.2023 emis de Institutia Prefectului judetul Constanta privind verificarea centrelor rezidentiale destinate…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat joi rezultatele primelor zile de controale la centrele rezidențiale din țara. Conform acestora, 13 centre au fost inchise, iar alte 24 au fost depistate ca funcționeaza ilegal.

- In primele 5 luni ale anului 2023, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca 2002 persoane, dintre care 953 femei. Din totalul persoanelor ocupate, 1160 au peste 45 de ani, 221 au varsta cuprinsa intre 35…

- Mașini cu defecțiuni grave, depistate in trafic In seara zilei de 15 iunie a.c., in intervalul orar 18:00-22:00, politiștii Biroului Rutier Pitești, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman Argeș, au desfașurat o acțiune in trafic pentru verificarea starii tehnice a autoturismelor și…

- Atentie, constanteni Respectati drepturile persoanelor cu nevoi speciale Politistii locali constanteni, cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice, verifica permanent daca locurile destinate persoanelor cu handicap, amenajate si marcate corespunzator in parcarile publice din oras, sunt…