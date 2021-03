Alarmant: „Bucată” cât Parisul desprinsă din Antarctica (VIDEO) Ceea ce constituia o mare teama a oamenilor de știința s-a intamplat: un aisberg de marimea oraselor Paris sau Londra s-a desprins din Antarctica. Totul s-a petrecut nu departe de o statie de cercetare britanica, iar blocul de gheata masoara aproape 1.270 de kilometri patrati, potrivit AFP. “Echipele noastre sunt pregatite de ani de zile ca un aisberg sa se desprinda de platforma de gheata Brunt“, a declarat Jane Francis, directoarea BAS, ale carei echipe monitorizeaza zona printr-o retea automatizata de instrumente GPS de inalta precizie, instalate in jurul statiei. Mai multe scenarii sunt de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

