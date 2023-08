Alarmă la Guvern! Scumpirea carburanților ar putea anula ieftinirile alimentelor de bază O noua temperare a scumpirii carburantilor ar putea fi decisa de Guvern, dupa ce pretul unui litru de motorina a crescut, la mai multe benzinarii, si cu 20 de bani intr-o singura zi. Intamplator sau nu, dar imediat dupa ce guvernanții au incercat sa ieftineasca alimentele de baza, prețul carburanților auto s-a dus vertiginos in sus, banuț cu banuț. Prețul motorinei a crescut destul de mult, la unele benzinarii, creșterea fiind și de 20 de bani intr-o singura zi, potrivit Antena3 CNN. Astfel, in Capitala, motorina a ajuns la 7,40 lei litrul, in timp ce prețul benzinei atinge valoarea de 7,25… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

