Alarmă falsă! Căutările din Galați s-au încheiat. Nu au fost găsite obiecte căzute Ministerul Apararii a comunicat sambata dimineața ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați. Vineri seara, inainte de miezul nopții, locuitorii din județele Galați și Tulcea au primit mesaje Ro-Alert prin care erau anunțați sa se adaposteasca intrucat exista posibilitatea „caderii unor obiecte din spațiul aerian”. In timpul nopții, dar și sambata pana la pranz, polițiști, jandarmi și militari au cautat posibile resturi ale unor obiecte cazute, dar nu au gasit nimic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis, vineri seara, pentru localitatile din toata zona de nord a judetului Tulcea si zona de granita a judetului Galati, prin care oamenii sunt avertizati ca ar putea cadea obiecte din spatiul aerian si sunt sfatuiti sa se adaposteasca in beciuri.

- Alerta in Galați: Armata a depistat pe radare „o posibila patrundere neautorizata”. Autoritațile cauta drone cazute Ministerul Apararii a transmis ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre…

- Vineri noapte, autoritatile din Galati si Braila s-au deplasat in zona cartierului Dimitrie Cantemir unde cineva a semnalat, prin 112, ca ar fi cazut din... The post Posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național. Localnicii din Galați, Braila și Tulcea au primit mesaje Ro-Alert appeared…

- O noua alerta a avut loc in aceasta noapte la granița cu Romania. Oamenii din Galati, Tulcea si Braila n-au inchis un ochi, dupa ce au primit un mesaj RO-Alert care anunta posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian. La scurt timp, unii localnici ar fi auzit aparate de zbor trecand aproape…

- Ultimele zile au adust mari probleme pe malul romanesc al Dunarii, aproape de Ucraina. Nu cu mult timp in urma, atacurile cu drone rusești aveau sa fie vazute și auzite din Tulcea și nu numai. Se pare ca o noua situație de acest gen a avut loc, iar mesajul venit in miez de noapte i-a […] The post Mesajul…

- Au sunat din nou telefoanele oamenilor, in judetele Tulcea, Galati si Braila. O avertizare Ro-Alert despre „caderea unor obiecte din spatiul aerian” fost primita vineri seara, in jurul orei 23.40, de romanii din aceste zone. Avertizarea vine dupa ce a aparut informația ca Romania iși muta sistemul de…

- Ministerul Apararii confirma ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați. Vineri seara, inainte de miezul nopții, locuitorii din județele Galați și Tulcea au primit mesaje…

- “A cazut ceva, dar nu stim ce si cum, s-a maturat zona, care ramane izolata pana maine dimineata cand reluam cautarea. Local am primit ca ar fi cazut ceva. A sunat cineva din Galati la 112. Sunt 20 de jandarmi, 25 de pompieri, 3 autospeciale. Exact asa s-a spus pe 112 ca a cazut ceva, […]