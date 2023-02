Un studiu realizat de cercetatorii brazilieni arata ca intreruperea precoce a alaptarii și consumul de zahar sunt factori care maresc riscul de carii dentare la copil. Studiul a fost realizat pe un lot de 800 de copii și a fost publicat in revista Community Dentistry and Oral Epidemiology. Cercetatorii au observat ca aportul de zahar in alimentația copiilor precum și intreruperea timpurie a alaptarii maresc riscul apariției cariilor la copii pana in varsta de doi ani. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomada alaptarea maternala cel puțin in primele șase luni ale bebelușului, urmata de…