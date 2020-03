Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Al 30-lea DECES provocat de coronavirus in Romania: Barbat de 74 ani din județul Hunedoara, cu afecțiuni preexistente Al 30-lea deces din cauza COVID-19 a fost inregistrat in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 74 de ani, din județul Hunedoara, potrivit Grupului de Comunicare…

- Autoritațile au confirmat al 14-lea deces provocat de coronavirus in Romania. Este vorba despre un barbat de 52 ani, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava, care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020. Barbatul, care suferea de obezitate, a decedat miercuri…

- Romania a inregistrat al 12-lea deces provocat de epidemia COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani din județul Ialomița, care a murit la Spitalul Comanești, din județul Bacau. Informația a fost facuta publica pe site-ul de informare al Grupului de Comunicare Strategica, din cadrul Ministerului…

- In aceasta dimineata a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus.Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020.Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia impreuna…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces din Romania al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, din Suceava. Femeia a fost internata in data de 21 martie 2020 la Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice, diabet si…

- Este vorba de o femeie in varsta de 84 de ani, in cazul careia a fost confirmat virusul gripa de tip A, inca nesubtipat. Pacienta nu fusese vaccinata antigripal și suferea și de alte afecțiuni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 70 de ani a murit in nordul Irakului dupa ce a contractat noul coronavirus, a relatat miercuri agentia de stiri irakiana, cazul fiind primul deces inregistrat din aceasta cauza in lumea araba, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- La Manilla, capitala Filipinelor, a fost semnalat duminica primul deces din afara Chinei al unei persoane lovite de virusul ucigaș. Un barbat in varsta de 44 ani a murit in urma complicațiilor respiratorii antrenate de coronavirus, a precizat Francico Duque, secretar de stat in Ministerul filipinez…