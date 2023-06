Stiri pe aceeasi tema

- La 83 de ani, Al Pacino se pregatește de schimbat scutece! Peste o luna va deveni tata a patra oara, iubita lui fiind cu 54 de ani mai tanara decat el. Al Pacino și actuala iubita și-au oficializat relația anul trecut, in aprilie. Potrivit People, actorul asteapta acest copil cu partenera sa Noor Alfallah,…

- Catalin Maruța și Smiley au stat fața in fața, prin transmisiune video, in direct la Pro TV, dupa ce prezentatorul și Andra, soția lui, au lipsit de la nunta artistului cu Gina Pistol, bunii lor prieteni. Moderatorul a spus in emisiunea sa de ce a lipsit de la eveniment. Sambata, 27 mai, Smiley și Gina…

- Fiica lui Mick Jagger, Jade, și-a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul poliției din Ibiza, informeaza ziarul „El Mundo”. Femeia, care e designer de bijuterii, a fost implicata intr-o altercație cu polițiștii spanioli. In varsta de 51 de ani, fiica lui Mick Jagger era cazata, potrivit contului…

- Mihai Coada, cunoscut de catre publicul larg sub numele de Nelu Curca din „La bloc”, și-a deschis sufletul și a vorbit in podcastul lui Catalin Maruța despre momentul in care și-a inșelat soția. Fiica lui a dorit ca parinții ei sa divorțeze. A renunțat la actorie și a ales sa se dedice credinței. Mihai…

- Eva a avut o reacție neașteptata cand i s-a zis ca tatal ei, Catalin Maruța, va pleca la Survivor Romania 2023. Filmarile pentru show-ul de la PRO TV au loc in Republica Dominicana, iar Daniel Pavel este gazda emisiunii. Eva Maruța nu inceteaza sa ne surprinda cu reacțiile sale amuzante. De data aceasta,…