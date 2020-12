Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu este jucatorul roman cu cele mai multe meciuri disputate in Liga 1, al doilea marcator din istoria campionatului, dupa Dudu Georgescu, si golgeterul Cupei Romaniei. Fostul fotbalist Ionel Danciulescu isi serbeaza astazi ziua de nastere, "Corbul" ajungand la 44 de ani. Nascut la Slatina,…

- Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, a marturisit intr-un articol publicat pe New York Times ca a pierdut o sarcina in luna iulie a acestui an, pe cand ea si printul Harry (36 de ani) locuiau deja in SUA cu fiul lor Archie.

- Puiul de panda nascut in vara acestui an la o gradina zoologica din Washington a primit luni numele oficial de Xiao Qi Ji, care poate fi tradus prin "Micul miracol", la finalul unui vot al publicului, care a celebrat aceasta nastere speciala, considerata un mesaj de bucurie si de speranta in plina…

- Primul pui de panda gigant nascut in Olanda, in varsta de aproape sapte luni, si-a facut vineri debutul in fata publicului prezent la gradina zoologica Ouwehands dupa ce a parasit maternitate a cu o zi inainte, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Puiul mascul, botezat Fan Xing, a putut fi admirat…

- Primul mare panda care s-a nascut în Olanda, în vârsta de aproape șapte luni, a fost prezentat publicului vineri la gradina zoologica Ouwehands, dupa ce a parasit maternitatea cu o zi înainte, potrivit AFP.Tânarul mascul, numit Fan Xing, a putut fi admirat pentru prima…

- Teatrul National din Timisoara (TNTm) se pregateste pentru prima premiera stagiunii 2020 - 2021, care va avea loc vineri, la Sala 2, cu un spectacol conceput si realizat in contextul pandemiei, "Homer S.O.S.", dupa Iliada si Odiseea. Spectacolul este semnat…