Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați și in Romania, anunța concedieri, pe fondul unei cereri scazute din cauza pandemiei Grupul german Continental trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui sa recurga la concedieri, pe fondul unei cereri scazute…

- profitul de exploarare in restaurante este estimat sa se prabuseasca cu 77,6%, pana la 34,3 milioane lei in acest an, comparativ cu 152,9 milioane lei in 2019. "In cadrul estimarii vanzarilor, a fost considerata o perioada de 15 saptamani criza Covid-19 (pana la 1 iulie 2020). Pentru restaurantele…

- Boeing va elimina peste 12.000 de locuri de munca din SUA, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite News.ro.Cel mai mare constructor american de avioane a mai dezvaluit planuri pentru…

- Vicepresedintele Institutului de boli infectioase Robert Koch (RKI) din Germania, Lars Schaade, a avertizat joi ca un al doilea val de epidemie ar putea avea loc inainte de venirea toamnei, in functie de comportamentul populatiei, in contextul in care cea mai mare economie europeana a inceput redeschiderea…

- Gigant auto german, cu 20.000 de angajați in Romania, anunța injumatațirea profitului operational, din cauza restricțiilor impuse de pandemie Grupul german Continental AG va extinde reducerile de costuri dupa ce profitul operational a scazut cu 47%, pe fondul masurilor adoptate pentru a tine sub control…

- Producatorul aeronautic american Boeing a pierdut 628 de milioane de dolari in primul trimestru din 2020, fata de un profit de 2,149 miliarde de dolari in aceeasi perioada din 2019, ca urmare a pandemiei COVID-19 si paralizarii productiei de avioane 737 MAX, informeaza agentia EFE.Compania…

- Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, citata de Agerpres. Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%,…

- Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%, cel mai…