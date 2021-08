Al doilea dosar al lui CÎȚU. A plecat din SUA fără să-și achite datoriile Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut in exclusivitate, in urma unei solicitari oficiale, si dosarul civil al premierului Florin Vasile Citu, asa cum el a fost pus la dispozitie de catre autoritatile judiciare americane, si prezinta publicului in cele ce urmeaza faptele si marturiile, in ordine cronologica, asa cum se regasesc si reies din documentele aflate in dosar. 21 iulie 2008: Florin Citu este dat in judecata pentru o datorie neplatita de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank. Banca americana isi vanduse creantele la credite restante catre firma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut in urma unei solicitari oficiale, si dosarul civil al premierului Florin Vasile Citu, asa cum el a fost pus la dispozitie de catre autoritatile judiciare americane. Iata faptele si marturiile, in ordine cronologica, asa cum se regasesc si reies din documentele…

- Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita La data pe 21 iulie 2008, dupa 6 ani de la plecarea din Statele Unite ale Americii, premierul…

- Este vorba de un dosar in instanța civila, pentru ca celalalt era penal, e vorba de un proces deschis in 2008, la 6 ani dupa ce Cițu a pelcat din Statele Unite.El avea o datorie de aproape 6.700 de dolari, fiind vorba de un card de credit. Banca și a vandut creanțele unei firme de recuperari, iar aceasta…

- Hunter Biden, fiul președintelui american, susține ca rușii i-au furat unul dintre laptopuri cu scopul de a-l șantaja, dupa ce a consumat o mare cantitate de droguri intr-o camera de hotel din Las Vegas, potrivit imaginilor obținute de Daily Mail. Asta inseamna ca fiul lui Biden este la al…

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si în El Paso, Texas, împreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters, potrivit News.ro.Harris face eforturi în cadrul administratiei…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit miercuri ca i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca, daca opozantul rus Alexei Navalnii va muri, consecintele vor fi devastatoare pentru Rusia. Biden a facut aceste declaratii in conferinta de presa sustinuta separat dupa intalnirea avuta miercuri…

- O virusologa chineza, directoare a unuia dintre laboratoarele Institutului de Virusologie Wuhan, a negat înca o data, într-un interviu publicat luni în jurnalul New York Times, teoria potrivit careia virusul la originea COVID-19 ar fi putut scapa din institutia sa, noteaza AFP și Agerpres.…

- Puiu PopoviciuPublicația susține ca aceasta recomandare ar fi unul dintre favorurile facute de fiul lui Joe Biden dupa ce Louis Freeh a donat 100.000 de dolari unui fond ai carui beneficiari sunt copiii fratelui sau Beau Biden, decedat in 2015 din cauza unei tumori cerebrale. Potrivit schimbului de…