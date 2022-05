In acest sfarșit de saptamana, Muzeul Satului Banatean din Timisoara devine gazda unui eveniment care aduce laolalta muzica, gastronomia si divertismentul, in cadrul The Carnival, care se va desfasura in perioada 20 – 22 mai. Pe cele trei scene de la fața locului vor urca peste 20 de artiști naționali și internaționali iar in cadrul […] Articolul Akua Naru, Subcarpați, Vama, Otros Aires și alți artiști susțin concerte la sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .