Bolile mintale pot afecta educația, profesia, sanatatea fizica, precum și relațiile oamenilor. Deși, in ultimii ani, a crescut numarul specialiștilor care pot acorda ajutor persoanelor care sufera de boli mintale, numarul celor care sunt dispuși sa primeasca tratament este in continuare mic. In ciuda prevalenței și impactului global pe care problemele mintale le au, in continuare cei care sufera de depresie, anxietate ori alte afecțiuni din același spectru se simt rușinați sa recunoasca public acest lucru. Cercetarile au aratat faptul ca, de multe ori, prejudecațile despre bolile mintale ii impiedica…