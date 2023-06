Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a respins posibilitatea de a discuta cu premierul kosovar Albin Kurti pana cand sarbii din nordul Kosovo nu vor fi eliberați din arest, conform RTS, scrie Rador.Vucic a adaugat ca este necesar ca Pristina sa retraga decizia de interzicere a importurilor din…

- Fostul prim-ministru al guvernului Regatului Unit, Boris Johnson, se va alatura tabloidului britanic Daily Mail din poziția de editorialist, a confirmat, vineri, publicația britanica, citata de The Guardian

- Un reprezentant al Comisiei Europene a subliniat ca Vladimir Putin nu a ezitat sa folosesca foametea și energia ca arme, iar acum amenința infrastructura nucleara a Ucrainei. De asemenea, secretarul general al NATO și președintele Klaus Iohannis au criticat atacul din Ucraina.

- Comunitatea academica a UMFST și targumureșenii interesați de modul in care cele mai recente evenimente internaționale modeleaza lumea in care traim sunt așteptați la deschiderea conferinței internaționale Redefining European Security in a Post COVID 19 World. Evenimentul va avea loc in data 9 mai,…

- Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita oficiala in Brazilia, a fost primit de catre omologul sau brazilian. Cei doi au adoptat o declarație comuna privind dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele doua state.

- In prima zi de Paști, plt. adj. Doru Gramescu a fost omul potrivit la locul potrivit. Impreuna cu un student la medicina, a acordat primul ajutor unei persoane ranite. ISU Mehedinți i-a mulțumit și l-a felicitat.

- Societatea Ornitologica Romana SOR sarbatoreste, in data de 1 aprilie, 30 de ani de Ziua Pasarilor in natura. Ca in fiecare an, va chemam sa iesiti in aer liber in aceasta zi si sa va bucurati de spectacolul migratiei de primavara.Incepand cu 1994, Societatea Ornitologica Romana a introdus in calendarul…

- Un bloc rezidențial a fost puternic avariat de o racheta trasa cel mai probabil de forțele rusești. Atacul a avut loc in Zaporojie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la comunitatea internaționala dupa aceste imagini.„In acest moment, zonele rezidențiale in care locuiesc oameni…