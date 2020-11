Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din HORECA vor primi un ajutor de stat de 20% din pierderea de cifra de afaceri din 2020 in comparație cu cifra de afaceri din 2019, a anunțat miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la o conferința de presa. La sediul Guvernului reprezentații industriei HORECA s-au intalnit…

- Guvernul va analiza, cel tarziu saptamana viitoare, schema de granturi pentru secorul HoReCa. Modelul de lucru Kurzarbeit va fi prelungit Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-au intalnit, miercuri, cu reprezentantii HoReCa, Orban declarandu-se favorabil prelungirii cu sase luni a aplicarii somajului tehnic pentru angajatii a caror activitate este afectata din cauza crizei sanitare. Totodata, Guvernul va…

- „Suntem adeptii unui mecanism de crestere care sa se bazeze pe realitatile economice, respectiv rata inflatiei, cresterea productivitatii si alti factori economici. Obiectivul nostru este sa nu fie afectate locurile de munca, mai ales in aceasta perioada in care companiile se confrunta cu dificultati…

- „Ieri seara s-a incheiat primul call de proiecte pe schema 1, acele microgranturi de 2.000 de euro. Au fost pana ieri seara 29.215 de companii au depus cerere de finantare pentru 2.000 euro. Nu am consumat intregul buget. Am observat pe parcursul unei saptamani o usoara scadere si faptul ca practic…