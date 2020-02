Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului este in doliu dupa moartea prematura a lui Kobe Bryant. Legenda baschetului s-a stins din viața intr-un accident de elicopter, alaturi de fiica lui cea mare, Gianna, in varsta de 13 ani.

- Marele derby al orasului Los Angeles, între Lakers si Clippers, prevazut marti în cadrul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a fost amânat, dupa moartea fulgeratoare a starului mondial al baschetului, Kobe Bryant, într-un accident de elicopter, informeaza…

- Marele derby al orasului Los Angeles, intre Lakers si Clippers, prevazut marti in cadrul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a fost amanat, dupa moartea fulgeratoare a starului mondial al baschetului, Kobe Bryant, intr-un accident de elicopter, informeaza AFP. Aceasta partida…

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa Michelle i-au adus un omagiu lui Kobe Bryant, despre care au afirmat ca este o legenda, subliniind ca pierderea Giannei, fiica fostului baschetbalist, face ca tragedia sa fie si mai mare.

- Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care au murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas, in sudul statului California, a anuntat seriful din Comitatul Los Angeles, citat de AFP. ''Nu exista niciun supravietuitor...…

- Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care a murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas, in sudul statului California, a an...

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai influenți baschetbaliști ai tuturor timpurilor a murit duminica, intr-un cumplit accident de elicopter. Sportivul american avea 41 de ani și, potrivit TMZ, toți cei aflați la bord au pierit in urma prabușirii. Printre ei și fiica sa de 13 ani, Gianna.

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai influenți baschetbaliști ai tuturor timpurilor a murit duminica, intr-un cumplit accident de elicopter. Sportivul american avea 41 de ani și, potrivit TMZ, toți cei aflați la bord au pierit in urma prabușirii.