Ajutor de stat pentru creșterea animalelor APIA – Centrul Județean Mureș anunța ca incepand de astazi, 4 septembrie 2020, primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectoarele bovin / suin / avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19. Toate cererile se pot depune numai la sediul Centrului Județean Mureș. Ținand cont de contextul actual, cererea de solicitare a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

