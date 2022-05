Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despagubi compania aeriana TAROM pentru pagubele suferite in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.Potrivit Comisiei Europene, sprjinul de 1,9 milioane…

- ”Operațiunea speciala” declanșata de Guvern in benzinarii: peste 5.000 de stații verificate, amenzi de milioane de lei. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a informat sambata ca Ministerul Afacerilor Interne a aplicat amenzi de cateva milioane de lei, dupa...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat luni ca mai multe site-uri identificate ca au propagat știri false au fost sau vor fi inchise. De asemenea, programul Russia Today nu va mai fi difuzat de luni seara de niciun operator tv din Romania.

- Romania trimite o noua tranșa de ajutoare in Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la ședința Grupului pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina.

- „La aceasta ora sunt in derulare operațiunile de ridicare a doua tabere (mobile - N.R.) pentru refugiați, una la Sighet și una la Siret. Aceste masuri sunt preventive, deoarece pana la acest moment procentul de ocupare a centrelor de cazare puse la dispoziție de catre Inspectoratul General pentru Imigrație…