Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 8 august, APIA elibereaza adeverințe pentru fermierii crescatori de animale care vor credite bancare Crescatorii de animale beneficiari ai ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat in sectorul zootehnic, care vor sa acceseze credite bancare ,pot primi, incepand din 8 august,…

- Crescatorii de animale care doresc sa acceseze credite bancare pot primi, incepand din 8 august, adeverinte din partea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis vineri AGERPRES, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o…

- Economie Sprijin de 875 lei/ha pentru fermierii din sectorul vegetal august 1, 2022 08:45 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a inițiat un proiect de act normativ privind acordarea unui ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din sectorul vegetal. Schema de sprijin…

- Producatorii agricoli care detin plantatii pomicole si viticole ar putea beneficia in acest an de un ajutor exceptional de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, banii fiind asigurati din fonduri europene si nationale, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Hotararea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare, proiect initiat de Ministerul Economiei. “Am aprobat, astazi, schema de ajutor de stat pentru industria…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza prin Centrele Județene plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna martie și/sau trimestrul I al anului 2022, in funcție de opțiunea asociațiilor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța fermierii, crescatorii de animale ca ultimul termen pentru solicitarea subvențiilor agricole aferente acestui an este 10 iunie 2022. Solicitarile depuse dupa data de 10 iunie 2022 sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acorda niciun…