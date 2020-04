Stiri pe aceeasi tema

- In timpul sarbatorilor de Paște, in perioada 16 – 20 aprilie a.c., polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J Covasn și Gruparea Mobila de Jandarmi Brașov, militari din cadrul MApN și lucratori silvici din cadrul ocoalelor silvice, au continuat acțiunile in sistem integrat…

- Primaria Sfantu Gheorghe a pus hotelul Clubului Sportiv Municipal (CSM), aflat in vecinatatea Spitalului Judetean de Urgenta, la dispozitia personalului medical diagnosticat cu COVID-19, care opteaza sa stea separat de membrii familiei, pentru a-i proteja. „Astazi am adoptat hotararea numarul 8 a Comitetului…

- In luna aprilie TEGA S.A. nu va trimite facturi clienților persoane fizice, pentru ca niciun colector nu lucreaza in perioada starii de urgența, reducand astfel șansele unei eventuale infecții. Este important de precizat ca suspendarea facturarii inseamna ca facturile pentru aceasta perioada vor fi…

- Gospodaria Comunala S.A. informeaza locuitorii ca va furniza continuu apa potabila și va purifica apele uzate, inclusiv in timpul starii de urgența. In schimb, din cauza epidemiei de coronavirus, citirea contoarelor de apa va fi suspendata in județ, inclusiv la blocuri, cat și la case particulare. Gospodaria…

- Persoanele din Sfantu Gheorghe care sufera de diabet zaharat, și care au nevoie de medicamente sau de insulina, vor primi rețetele pe adresa personala de e-mail sau direct la farmacia pe care o vor indica medicului curant. In cadrul videoconferinței de presa care a avut loc vineri, managerul Spitalului…

- Incepand de luni, 23 martie, persoanele in varsta din Sfantu Gheorghe care traiesc singure si au nevoie de ajutor sau nu iși pot parasi casele, pot solicita achiziționarea și livrarea pachetelor de produse alimentare și de igiena de baza. Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a lansat alaturi de mai…

- Primaria Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu mai multe organizatii civice, va demara incepand de luni un program de sprijinire a persoanelor varstnice din municipiu, pentru a le proteja de coronavirus, potrivit Agerpres.Programul va fi coordonat de Crucea Rosie si consta in livrarea gratuita…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca a luat o serie de masuri menite sa sprijine mediul investitional din Bucuresti avand in vedere instaurarea situatiei de urgenta in Municipiul Bucuresti si in contextul dificultatilor economice cauzate de existenta infectiei cu coronavirus.Vezi…