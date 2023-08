Ajută şi tu câinii străzii aflaţi în grija fundaţiei ROLDA Simti atat de multa compasiune fata de cainii abandonati si iti doresti sa aduci o imbunatatire in viata acestora? Te invitam sa cumperi articole handmade din magazinul online ROLDA pentru a beneficia nu doar de niste produse unice si simpatice, ci si pentru a ajuta animalutele vulnerabile sa beneficieze de hrana si ingrijiri medicale. ROLDA este o fundatie care isi propune sa salveze si sa trateze fizic si emotional tot mai multi caini abandonati, abuzati, flamanzi si in suferinta, insa aceasta misiune este posibila doar cu ajutorul tau si al altor iubitori de animale. Asadar, daca vrei sa faci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

