Ajungem MARI caută 10 voluntari pentru copiii abandonați din județul Hunedoara Ajungem MARI, cel mai mare program educațional din Romania care sprijina copiii din sistemul de protecție, da startul unei campanii de recrutare de voluntari care sa aiba grija de 35 de copii la care nu ajunge nimeni, timp de 3 ore pe saptamana. Termenul limita pentru inscrieri este 31 martie. Sunt peste 45.000 de copii si tineri in sistemul de protecție in Romania, dintre care aproximativ 6.000 de copii adoptabili, conform ultimelor date ale Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Cei mai norocoși dintre ei cresc in casele asistentilor maternali sau… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

