​ Agenția Federala de Munca-Serviciile de Plasare Internaționala ZAV Berlin – Brandenburg – Germania, ca reprezentant al angajatorului german ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 250 locuri de munca vacante in ocupația „taietor de carne și lucrator in producție” (valabilitatea ofertelor – 30.09.2021) dupa cum urmeaza: - 225 de posturi pentru localitatea Rheda-Wiedenbruck (Landul Renania de Nord – Westfalia) : Activitatea presupune:taierea bucaților de carne (numai ca taietor de carne); ajutor in producția de alimente; preluarea și ambalarea produselor. Cerințe pentru ocuparea locurilor…