Stiri pe aceeasi tema

- Autor – Nicolae Manolescu Presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania a dat publicitatii o scrisoare deschisa adresata presedintelui tarii, in contextul lansarii Proiectului „Romania educata”. Stringenta mesajului semnat de directorul Revistei „Romania literara” (intemeiata in 1855 de Vasile Alecsandri)…

- In perioada 20.06 – 15.08.2021 se deruleaza proiectul de tineret „Teatrul – forma de exprimare a ficțiunii in realitate” . In urma incheierii unui protocol de colaborare intre Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Bacau, și Federația Tinerilor din Bacau, trupele de teatru din liceele din Bacau…

- Direcția Județeana pentru Tineret și Sport (DJST) a organizat, in cadrul proiectului de tineret ”Sanatate in natura”, activitați de identificare și promovare a condițiilor necesare pastrarii unei valori importante – sanatatea tinerilor … dupa pandemie. Campania s-a desfașurat la Centrul de Agrement…

- Sub egida programului „Provocari colocviale”, Centrul de Cultura „George Apostu” va organiza in data de 10 iunie 2021 un eveniment cultural cu un nelimitat potențial de seducție, in deplin acord cu tematica propusa – „Despre iubire și alte nimicuri”. Personalitatea care și-a asumat dificila misiune…

- Baloane, vuvuzele, și toate culorile curcubeului asortate in ținutele impecabile s-au regasit purtate de elevii celor 8 clase care se pregatesc de examenul maturitații, absolvenți ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacau. Cursul festiv a fost organizat vineri, incepand cu ora 12.00, in spațiul…

- Bacauanii au participat, astazi, cu mic, cu mare, la Crosul Olimpic organizat de Direcția Județeana pentru Sprt și Tineret și la Parada Micilor Bicliști organizata de Asociația “Oleaca de Bicicliști”. Articolul FOTO: “Bacau: Restart- Ziua Copilului” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia numitei GHERMAN VALERIA de 62 de ani, din comuna Magura, județul Bacau. La data de 29 mai a.c., femeia ar fi plecat de la adresa de domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,66 m, greutate 55 de kilograme, ochi caprui, ten…

- In anul centenarului Colegiului National „Vasile Alecsandri din Bacau” (CNVA), revista International Journal of Geometry implinește 10 ani de existența. Ideea infiintarii revistei a aparut in anul 2011 ca urmare a unei colaborari avute cu prof. univ. dr. Dorin Andrica de la Universitatea „Babes Bolyai”…