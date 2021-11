Airyen Vay le transmite un mesaj tinerilor in noul ei single „Breathe”

Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 59 de ani, Maia Morgenstern e una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. A jucat intr-o mulțime de piese de teatru, de filme, de seriale, iar acum e actrița intr-un clip. Maia Morgenstern apare in videoclipul melodiei „Breath”, a lui Airyen Vay.Maia Morgenstern nu este la…

- In videoclip Airyen incurajeaza tinerii lumii sa-și faca vocea auzita. Mesajul rezoneaza cu siguranța cu toți ascultatorii mai ales cei care in prezent se simt prinși in așteptarile și convingerile celor din jur. Personajul principal al videoclipului alaturi de Airyen este actrita Maia Morgenstern.…

- Giorgiana Radu-Avramescu Spune-mi, frunza, te doare caderea Ce simti cand te desprinzi de trupul copacului, de trupul vitei de vie Cum pleci din viata ta de frunza? Povestește-mi suferinta ta Seamana un pic cu a noastra? Secundele acelea pana la sol, care pentru noi par putine Dar pentru tine poate…

- Un nou trailer al filmului „House of Gucci” a fost lansat ieri, 28 octombrie. E vorba despre pelicula in care Lady Gaga joaca rolul Patriziei Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, nepotul fondatorului casei de moda Gucci. Filmul, regizat și co-produs de Ridley Scott, apare in cinematografele din…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, a transmis un mesaj medicilor care refuza sa se imunizeze și care promoveaza aceasta opinie in public: sa se abțina sau sa sune un coleg ca sa se informeze daca au uitat ce au invațat, scrie Digi24 . „Sunt și situații de medici…

- Papa Francisc a avertizat luni ca multi dintre asa-numitii „nativi digitali” utilizeaza „fara scrupule” retelele de socializare ca pe un „nou camp de lupta” pentru a raspandi „stiri false si a-si distruge adversarii”, informeaza Agerpres. Este ceea ce a declarat Suveranul pontif in mesajul sau pentru…

- ​Partidul are nevoie de doi ani de construcție intensa, la sfârșitul carora sa avem șanse reale la președinția României, a declarat Dacian Cioloș, dupa victoria în primul tur al alegerilor interne USR PLUS. El le-a mulțumit colegilor de partid și contracandidatului Dan Barna, afirmând…

- Intrebat daca mai are incredere in Klaus Iohannis, Dan Barna, copreședinte USR-PLUS și inca vicepremier, a raspuns ca președintele „nu si-a exercitat pana astazi rolul de mediator. Are in Constituție acest atribut. Chiar și in intalnirea de maine poate arata ca putem depasi criza in 2-3 zile. Inca…