Airbus vrea să înfiinţeze societăţi noi de aerostructuri în Franţa şi Germania ”Airbus a oferit mai multe detalii partenerilor sai sociali in timpul unei reuniuni a Comitetului European de Intreprindere (SE-WC) cu privire la evaluarea in desfasurare de catre companie a configuratiei sale industriale din Europa, in special in ceea ce priveste activitatile de aerostructuri din Franta si Germania. Airbus si-a reafirmat intentia de a construi un lant valoric de asamblare a aerostructurilor mai puternic in intregul sau sistem industrial in fata partenerilor sai sociali si considera ca asamblarea aerostructurilor este esentiala pentru activitatea sa”, a informat Airbus. Airbus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

