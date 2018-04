Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Nicoleta Nuca, Anastasia Sandu, Angelo Simonica și Dragoș Udila iși ocupa locurile la ”The Four – Cei 4”, in timp ce challengerii incep lupta pentru...

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- ''Vom vedea dupa alegerile din Rusia de duminica (18 martie) cum vom putea sa dam un nou impuls pentru progrese veritabile in acest proces de la Minsk'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin, cu cateva zile inainte de scrutinul din Rusia, al carui mare favorit este Vladimir…

- Airbus A380 este considerata cea mai mare aeronava de pasageri din lume, care este capabila sa efectueze zboruri fara escale pe o distanța de peste 15 mii de kilometri, cu o capacitate de 853 de pasageri la bord, menționeaza RIA Novosti. Urmariți acest filmuleț cum a decurs aterizarea aeronavei A380-800…

- Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 6/22.02.2018 PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE – varianta detaliata – GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ARIESUL MARE anunța public prelungirea sesiunii de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MASURA LANSATA PRIN APELUL DE SELECȚIE: M1/6B –,, Dezvoltarea…

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…

- Costel Enache, 44 de ani, vorbeste cu o sinceritate debordanta despre el si despre FC Botosani, evidentiind pentru Gazeta Sporturilor latura lui zen atunci cand dialogheaza despre fotbal O masuta, laptop, doua sticle de apa plata, dintre care una pe jumatate goala. Un telefon mobil, nu unul de fite,…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.