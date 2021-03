Stiri pe aceeasi tema

- Airbus Helicopters si IAR au semnat un acord de Cooperare Industriala in vederea personalizarii elicopterului H145M pentru misiuni de atac pentru fortele armate romane, in prezenta lui Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si a lui Bruno Even, CEO Airbus Helicopters,…

- Ultimele date ale CNCAV arata ca peste 30.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore cu prima doza și alte 10.000 cu ambele doze. Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00. GCS arata ca au fost inregistrate 24 de reacții adverse. Acestea sunt in curs de investigare. The post…

- Procurorul Sorin Iașinovschi de la Secția Speciala pentru Investigarea Magistraților, SIIJ, a dispus renumararea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1 din București. Numararea vine la cinci luni dupa scrutinul din 27 septembrie. „Se renumara voturile pentru primaria sector 1. Primarul Clotilde…

- aMinisterul Apararii Naționale din Romania a facut o donație de materiale sanitare de protecție pentru Republica Moldova. „Astfel, reprezentanții MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitara (combinezoane, maști tip FFP2, maști chirurgicale…

- Comitetul Național de Coordonare a vaccinarii impotriva coronavirusului a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 2.888 de persoane, iar numarul total al persoanelor vaccinate din Romania a ajuns la 5.666. De asemenea, sursa citata precizeaza ca de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui a preluat mandatul de Ministru de la fostul titular, Virgil Popescu, la sediul institutiei. „In cadrul declaratiilor de presa care au avut loc la sediul institutiei, ministrul Virgil Popescu a spus ca va purta discutii impreuna cu…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustinut de PNL pentru functia de premier in viitorul guvern, a anuntat, sambata, ca programul de guvernare al coalitiei PNL-USR PLUS-UDMR va fi finalizat duminica, cel tarziu luni. „Doua treimi dintre capitolele de guvernare au fost deja agreate de echipele celor…