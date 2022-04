Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP. ”Am impus sanctiuni grele contra Rusiei si suntem…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Dupa ce forțele ucrainene au preluat controlul asupra intregii regiuni Kiev, au aparut tot mai multe dovezi ale atrocitaților comise de soldații ruși. Alte 59 de cadavre au fost descoperite duminica intr-o groapa comuna din Bucha, dupa ce, cu o zi inainte, numeroase trupuri neinsuflețite au fost vazute…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm atrocitatile comise de catre Rusia in Bucea si alte orase ucrainene si a adaugat ca Romania sustine pe deplin investigarea acestor fapte de catre Curtea Penala Internationala, scrie News.ro . „Condamn ferm atrocitatile comise in Bucea si in…

- „Nu mai vrem ca aceste importuri sa mai fie posibile, deși realizam ca exista un risc legat de faptul ca Uniunea Europeana nu a aprobat astfel de acțiuni pana acum”, le-a spus purtatorul de cuvant reporterilor polonezi.Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sancțiuni impotriva…

- Sefii de stat si de guverne UE se reunesc joi la Bruxelles, in cadrul unui summit de doua zile, consacrat gestionarii consecintelor invaziei de catre Rusia a vecinului sau pro-occidental. ”Avand in vedere distrugerile si pierderile enorme suferite de catre Ucraina in urma agresiunii militare a Rusiei,…

- Zelenski a facut marți din nou un apel și catre Europa pentru a cere ajutor in conflictul pe care Ucraina il are cu Rusia. Europa trebuie sa-și protejeze propria securitate ajutand Ucraina sa se apere impotriva Rusiei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o intalnire a liderilor Forței…

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…