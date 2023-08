Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading La soare te poți uita, dar la ele ba! Natalia Mateuț și sora ei mai puțin cunoscuta, vacanța incendiara in Mykonos: Au atras toate privirile in costume de baie minuscule at Info real.

- Toata lumea iubește o zi de relaxare la plaja, cu soare stralucitor, valuri linștite și poate o gustare buna. Cu toate acestea, este important sa fim conștienți ca nu toate alimentele sunt potrivite pentru consum intr-o zi torida la mare. Iata cateva alimente pe care ar trebui sa le evitam atunci cand…

- Sa te bucuri de o gradina nu este putin lucru. Foarte multe persoane si-ar dori sa schimbe viata la bloc cu viata la casa, unde se pot bucura de propriul lor spatiu exterior, de un coltisor de natura si de mai multa intimitate. Daca ai propria gradina si vrei sa te bucuri de ea, este important sa o…

- A fost ceruta in casatorie la filmarile videoclipului! Se poate spune ca pentru Cristina Vasiu aceasta perioada este cea mai frumoasa din viața ei! Iubește și este iubita, fiind implinita și din punct de vedere muzical. Artista a revenit, impreuna cu Sprint Music, cu un nou single, “Impreuna Pana la…

- Iohannis: German companies in Romania play a pioneering role in development of dual system professional training. German companies in Romania play a pioneering role in the development of dual vocational training, President Klaus Iohannis said on Thursday on the occasion of a visit to Sibiu city,…

- President Klaus Iohannis and his German counterpart are paying visit to Sibiu.President Klaus Iohannis and his German counterpart Frank-Walter Steinmeier, who is paying a state visit to Romania, will be in Sibiu on Thursday, told Agerpres. CITESTE SI General strike in education continues 08:48…

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 20:30, contra celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, in finala Cupei Romaniei. Finala se va juca pe stadionul „Municipal” din Sibiu, partida urmand sa se joace cu „casa inchisa”. Partida va fi condusa la centru de Catalin Popa, ajutat de Daniel Miriuți…

- Un barbat a murit, marti, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din localitatea Costana, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres. CITESTE SI MApN: Ziua Eroilor - celebrata in intreaga tara; ministrul Apararii si presedintele vor marca evenimentul la Sibiu 22:32 1 FOTO | Un roman a murit strivit…