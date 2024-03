Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ un milion de turiști sunt așteptați la Cascada Niagara pentru a vedea eclipsa totala de soare. Evenimentul va avea loc pe 8 aprilie. Cascada aflata la granița dintre SUA și Canada, este unul dintre locurile in care eclipsa se va vedea foarte bine. Aglomerație va fi pe ambele parți ale…

- Eclipsa totala de soare din aprilie se anunța a fi o oportunitate unica pentru cercetare științifica, datorita noilor tehnologii spațiale și a telescoapelor avansate, precum și a condițiilor cosmice favorabile. Apropieri rare ale Lunii de Pamant vor crea o perioada extinsa și intensa de intuneric, iar…

- Orice punct de pe suprafața Pamantului ar trebui sa experimenteze o eclipsa totala de soare doar o data la 375 de ani, in medie. Locuitorii din Carbondale, Illinois sunt pe cale sa traiasca o astfel de experiența pentru a doua oara, in doar șapte ani.

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat miercuri, la Antena 3, ca Ordonanța de Urgența prin care Guvernul a decis comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare ar trebui sa fie declarata neconstituționala, ținand cont de precedentele decizii ale judecatorilor. „Daca ne uitam…

- Compania Delta Airlines a anunțat un zbor special care va permite pasagerilor sa urmareasca eclipsa totala de Soare deasupra Americii pe 8 aprilie. Zborul 1218 de la Austin, Texas, la Detroit, Michigan, este programat in așa mod, incit sa urmeze traiectoria umbrei totale a Lunii, ceea ce va permite…

- Eclipsa totala de Soare in 2024: Unde și cand se va vedea și prin ce este diferita de cele anterioare Eclipsa totala de Soare in 2024: Se va produce pe data 8 aprilie și va fi un eveniment astronomic foarte rar datorita activitații mai intense a suprafeței solare. Eclipsa va fi vizibila prima data in…

- Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Autoritatile ar putea declara maine epidemie de gripa. Decizia va fi luata in functie de ultimele…

- Nici nu s-a uscat bine șampania varsata in cinstea anului 2024, ca mulți au și inceput sa-și creioneze așteptarile pentru acest an. Spre deosebire de predicții, insa, care sunt greu de facut, iata cateva evenimente care vor avea loc cu siguranța in 2024.