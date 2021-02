Air New Zealand va testa un paşaport de transport digital Air New Zealand va testa un pasaport de transport digital pentru a le permite companiilor aeriene si autoritatilor de frontiera sa aiba acces la informatii legate de COVID-19, a anuntat luni campania aeriana, scrie AFP. Programul, denumit “pasaport de vaccinare” de catre specialistii din sector, urmareste simplificarea calatoriilor permitandu-le pasagerilor sa isi pastreze toate datele medicale pe un singur suport. “In principal, e ca si cum ai avea un certificat digital de sanatate care poate fi impartasit usor si in deplina securitate cu companiile aeriene”, a explicat Jennifer Sepull, directoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Air New Zealand va testa un pasaport de transport digital pentru a le permite companiilor aeriene si autoritatilor de frontiera sa aiba acces la informatii legate de COVID-19. Anunțul a fost facut luni compania aeriana, potrivit AFP. Programul, denumit „pasaport de vaccinare” de catre specialistii din…

- Liniile aeriene globale care formeaza Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) vor ca pasagerii sa fie obligați sa prezinte un certificat de vaccinare impotriva COVID-19, pentru a putea zbura in Europa.Propunea acestui certificat digital, prezentat de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis,…

- Liniile aeriene globale care formeaza Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) si-au exprimat marti sprijinul fata de crearea unor certificate de vaccinare impotriva Covid-19, cu care pasagerii sa poata zbura liber prin Europa, fara a mai fi obligati sa efectueze teste PCR, relateaza EFE,…

- Liniile aeriene globale care formeaza Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) si-au exprimat marti sprijinul fata de crearea unor certificate de vaccinare impotriva COVID-19, cu care pasagerii sa poata zbura liber prin Europa, fara a mai fi obligati sa efectueze teste PCR, relateaza EFE,…

- In spațiul public s-a vehiculat ideea conform careia nu vom mai putea calatori in strainatate daca nu ne vaccinam anti-coronavirus. Aceasta idee este luata in calcul de mai multe companii aeriene. Injectarea cu serul anti-coronavirus nu este obligatorie, insa pe viitor libertatea de mișcare ne-ar putea…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca sunt disponibile aproximativ 900 de centre pentru programul de vaccinare anti-Covid. Pentru prima faza vor fi disponibile 302 de centre de vaccinare pentru imunizarea personalului medical. Alte 597 centre ce se vor afla in afara unitatilor sanitare vor fi disponibile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu recomanda emiterea de „pasapoarte de imunitate” pentru cei care s-au vindecat de Covid-19. Pe de alta parte, analizeaza perspectivele folosirii unor „certificate electronice de vaccinare”, precum cele dezvoltate impreuna cu Estonia, relateaza joi Reuters, transmite…

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…