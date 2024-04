In urma rapoartelor conform carora un avion militar chinez a fost observat la 76 de kilometri de Keelung, iar timpul necesar pentru a ajunge la sediul Prezidențial este de doar 5 minute, ministrul Apararii, Chiu Kuo-cheng, a respins miercuri temerile ca militarii nu ar avea timp sa reacționeze. Pe data de 21 aprilie, Taiwan a […] The post Ministrul Apararii din Taiwan respinge temerile unor posibile atacuri aeriene chineze asupra Biroului Prezidențial appeared first on Puterea.ro .