Stiri pe aceeasi tema

- O mai țineți minte pe Dana Marijuana? „Cea mai fidela fata”, potrivit denumirii unei piese lansate in anul 1999, cand și-a facut debutul, continua sa investeasca in talentul sau artistic. Dana Marijuana a lansat o piesa noua, vineri, 8 iulie. In ea, cantareața vorbește despre sentimentul de iubire suprema.…

- YUNGBLUD a lansat single-ul “Don’t Feel Like Feeling Sad Today”. Piesa este scrisa de artist și Matt Schwartz și produsa de catre Chris Greatti. Aceasta ofera o imagine a ceea ce urmeaza pe al treilea sau album „YUNGBLUD”, care urmeaza sa fie lansat pe 2 septembrie. Videoclipul, regizat de Tom Pallant…

- Dupa ce a facut furori cu cel mai recent single – „Florile Tale” – Nicole Cherry iși continua procesul de maturizare muzicala cu cel mai nou single – „Ce Vrea o Femeie”. Piesa marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe,…

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…

- EVAN GIIA a lansat single-ul “Rabbit Hole”. Este prima piesa lansare solo noua de la “ENDORPHINS”, apreciatul ei EP din 2021. Piesa este o declarație de intenție lenta, uimitoare, in timp ce EVAN GIIA iși semnaleaza nerabdarea fața de noul status quo. „Anul trecut a fost totul despre evoluție. Evoluție…

- Em Beihold a lansat single-ul “Too Precious”. Consolidat ca unul dintre cei mai tari artiști noi ai anului 2022, cantareața și compozitoarea Em Beihold (pronunțat bye-hold) din Los Angeles dezvaluie un nou single și videoclip. Piesa este susțtinuta de un pian jazz și un ritm puternic, in timp ce ea…

- Boslen a lansat piesa “FALLEN STAR”. Noua melodie este produsa de Y2K și este al doilea cantec de pe noul proiect “GONZO”. Povestirea emoționanta a lui Boslen este evidențiata de sintetizatoarele in creștere ale lui Y2K (Doja Cat, Iann Dior, Tove Lo). “Found myself just looking for the stars”, canta…

- R3HAB a lansat piesa “My Pony”. Artistul a lansat hit dupa hit in primul trimestru al anului 2022 și nu pare ca ar dori sa se opreasca. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike, precum și cu Armin van Buuren, R3HAB inoveaza pentru a crea un album pop-house. Cu aceste impresionante trei…