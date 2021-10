Aici s-a ajuns: Tina Turner şi-a vândut drepturile de autor Cantareata Tina Turner si-a trecut numele pe lista tot mai numeroasa a starurilor din industria muzicala care si-au vandut recent drepturile de autor asupra cataloagelor lor muzicale. Tina Turner tocmai a incheiat un acord cu grupul BMG, potrivit DPA. Vedeta americana, in varsta de 81 de ani, adeseori supranumita “regina rock-and-rollului”, a semnat un contract prin care si-a vandut drepturile ce vizau incasarile obtinute din vanzarea discurilor sale, procentul primit in calitate de compozitoare a pieselor sale, precum si dreptul de folosire a numelui, imaginii si reprezentarilor sale, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cantareata Tina Turner si-a trecut numele pe lista tot mai numeroasa a starurilor din industria muzicala care si-au vandut recent drepturile de autor asupra cataloagelor lor muzicale, dupa ce a incheiat un acord cu grupul BMG, informeaza DPA.

