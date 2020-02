Aici locuieşte Ludovic Orban! Cum arată vila premierului de pe malul lacului, cu chioșc de pază la poartă Ludovic Orban deține doar o casa, in județul Ilfov, la marginea Bucureștiului. Vila are o suprafața de 200 de metri patrați, este amplasata pe malul lacului, are doua intrari și beneficiaza de un chioșc de paza la intrarea dinspre lac, potrivit stirilekanald.ro. Odata cu noua functie, de premier, Ludovic Orban și-a republicat declarația de avere, din care reiese ca traia cu 3.113 lei pe luna, caștigand - din consultanța tehnica pentru doua firme - 37.356 lei anual. Premierul a reactionat, dupa numeroase ironii la adresa lui. "Sunt un om simplu, pot sa spun chiar ca sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Intrebat, joi, de jurnalisti, cum s-a descurcat cu un venit de aproximativ 3.000 de lei pe luna, asa cum reiese din declaratia de avere, Orban a spus: "Sunt un om simplu, pot sa spun chiar ca sunt auster si cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal". "In…