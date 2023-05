Stiri pe aceeasi tema

- Maria este studenta la Facultatea de Litere și, conform detaliilor oferite de oamenii legii pana in acest moment, inainte de a disparea, Maria i-ar fi spus unei prietene ca ”va lipsi o perioada”.Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a da de urma tinerei.Cand a plecat de acasa, Maria purta un pardesiu…

- O zi la Festivalul de film Romanian Mental Health (RMHFFEST) din Iași incepe prin proiecții de filme și se termina cu o petrecere. La fiecare locație ești intampinat de zeci de voluntari, tineri și tinere cu ecusoane la gat și multa energie. Am vrut sa vedem ce inseamna voluntariatul pentru ei, dar…

- Doua fete de in varsta de 3 ani, respectiv 11 ani, au ajuns la spital dupa ce un tanar a pulverizat spray paralizant dintr-o mașina aflata in mers. Fetele se aflau intr-o caruța, pe strada, potrivit replicaonline.ro .In urma atacului barbatuluii din mașina, fetița de 3 ani a suferit arsuri de gradul…

- Cumplitul accident rutier de la Letcani a fost surprins pe camerele video. Potrivit martorilor, tatal si cei doi copii au coborat dintr-un VW Pasat parcat in fata unui market din zona si au traversat strada pe trecere spre un cabinet veterinary situat vizavi. Copiii au cautat mancare si jucarii pentru…

- UPDATE: Echipajele medicale care au ajuns la fața locului l-au gasit pe batranul de 82 de ani in viața, deși intr-o situație extrem de grava. Practic, spun cadrele medicale, prin plaga mare de la nivelul abdomenului intestinele erau ieșite in afara, imaginea fiind una ingrozitoare. Satenii spun ca doar…

- Anchetatorii au stabilit ca tanara s-a inecat in timp ce manca fulgi de ovaz. Mama fetei i-a dus micul dejun in camera, iar la scurt timp, a gasit-o inconștienta.Femeia a sunat imediat la 112, insa in ciuda manevrelor de resuscitare, fiica ei nu a mai putut fi salvata.Mama spune ca totul s-a intamplat…

- Ursaru a fost chemata si ea la Bucuresti pentru a fi audiata, inclusiv pentru ca a construit cabana care ar fi in aria protejata a Deltei Moldovei de la Larga Jijia, potrivit Ziarul de Iasi . Cabana inca este in constructie, insa vara oaspetii au parte de un peisaj superb. Cladirea este relativ ascunsa…