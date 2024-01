Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o adolescenta in varsta de 12 ani, din București, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o adolescenta in varsta de 17 ani, din Pitești, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- O familie din Vrancea trece prin clipe cumplite, dupa ce Vali a pelcat la munca in Germania. Barbatul a disparut subit și nimeni nu mai știe nimic de el. Monica, sora lui, vrea sa il gaseasca și cere ajutorul tuturor. Vali ar fi bolnav, motiv pentru care crede ca nu este deloc in condiții de siguranța.

- UPDATE: Femeia cautata s-a intors la domiciliu, iar membrii familiei sale au anunțat ca aceasta a revenit alaturi de cei dragi. ȘTIRE INIȚIALA: APEL… O femeie din Huși, Luminița Sofrone, in varsta de 55 de ani, este cautata de familie, intrucat a disparut de acasa, sambata, 17 decembrie și acum e de…

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei minore, in varsta de 14 ani, din Alba. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Braileanu Rebeca Denisa, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!…

- Melinda Sara Moiș este adolescenta care a fugit de acasa și a fost gasita o saptamana mai tarziu in locuința lui Laurențiu Rus, un barbat cu 21 de ani mai mare decat aceasta. Tanara nu vrea sa se intoarca acasa la familia sa, iar in prezent este supusa la mai multe controale de psihologii de la Directia…

- La data de 11 noiembrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei Perduș Iasmina-Maria, in varsta de 12 ani. Minora a plecat voluntar de la domiciliul din orașul Comanești și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime – aproximativ 1,40 m, greutate 50 de kg,…

- Este alerta in București! Un tanar de 18 ani este cautat de Poliție, la doua saptamani dupa ce a disparut de acasa. Alexandru Marașescu a parasit propria locuința in data de 8 octombrie, iar de atunci nimeni nu a mai putut sa ia legatura cu el. Familia lui l-a dat disparut.