Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de masuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL confirma creșterile de taxe. Proiectul prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit și eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, oficial…

- „Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a lansat in transparența decizionala un proiect de Ordonanta de Urgenta privind domeniul pensiilor publice. Proiectul prevede, printre altele, posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta, termenul fiind prelungit…

- MMAP organizeaza, in perioada 21-23.08.2023, sesiuni de dezbatere publica avand ca obiect proiectul de Lege privind Codul Silvic. Sesiunile vor avea loc in sistem hibrid (videoconferința și prezența fizica și pot participa: asociații profesionale din administrația silvica și din industria lemnului;societatea…

- Locuitorii si turistii vor putea inota din nou in Sena din 2025, pentru prima data in peste 100 de ani. Anuntul a fost facut duminica de primarul Anne Hidalgo, relateaza dpa. Ea a mentionat cele trei situri care vor fi deschise publicului, un centru acvatic deja partial in uz, precum si inca doua centre…

- Deputatii au adoptat, pe articole, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Actul normativ prevede ca persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare pot opta pentru continuarea activitatii, pana la implinirea varstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului. In aceste…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a emis, luni, un raport favorabil cu amendamente admise si respinse la proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Initiativa legislativa figureaza…

- Serviciul de Protecție și Paza de Stat (SPPS) va deține dreptul de a iniția și a efectua testarea la poligraf. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, in cadrul ședinței plenare de astazi, cu votul a 57 de deputați.

- Tarile NATO se apropie de demararea unui program de furnizare de avioane F-16 Ucrainei, peste cateva luni, iar coalitia de tari occidentale are in vedere Romania ca posibila baza pentru antrenarea pilotilor ucraineni, potrivit a trei persoane care au cunostinta despre aceste planuri, citate de Politico."Romania…