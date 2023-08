De la sisteme de recunoștere vocala și softuri de modificare a prețurilor in timp real, pana la ospatari roboți și meniuri in funcție de ADN, inteligența artificiala devine din ce in ce mai prezenta in restaurante. Daca pana acum ne mai uitam pe la videoclipuri din Korea de Sud sau Japonia și ne minunam la roboței cu fețe mirate care duc mancarea printre mese, astazi tehnologia incepe sa contureze noi perspective care pot parea idei din filme SF.