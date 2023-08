Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de 19 ani Vlad Pascu, care, sub influența drogurilor, a ucis doi tineri studenți la 2 Mai, se lauda pe Facebook. Spunea ca are mulți bani, mai mulți decat ar putea sa stranga orice roman, chit ca mananca ”pateu”. Imaginile au fost postate inainte de tragedia din 2 Mai. Se lauda pe rețelele sociale…

- „Mi-au dat tramadol. Și cred ca am aberat de la anestezie”, scria tanara intr-un mesaj catre mama ei, la care femeia ii raspunde: Aha. Știi ce e ala?”. Tanara raspunde: „Da. Am mai luat”, și pune emoticoane cu fețe care rad.Tramadol este medicamentul cel mai des prescris pacienților care sufera de dureri,…

- In urma cu patru zile a avut loc o tragedie in 2 Mai, asta dupa ce Vlad Pascu a lovit din plin opt persoane, iar doi dintre aceștia s-au stins din viața. Familiile și prietenii sunt indurerați, iar astazi i-au condus pe cei doi pe ultimul drum. Iata motivul pentru care au decis sa se imbrace in alb…

- A aparut o noua inregistrare revoltatoare cu tanarul drogat care a omorat doi studenți in stațiunea 2 Mai.In imaginile difuzate de Antena 3, Vlad Pascu apare alaturi de o alta fata și se lauda cu banii și afacerile pe care le are pe numele sau și spune ca oamenii de rand nu ar strange sumele respective…

- Noi informații uluitoare ies la iveala in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai. Numele tatalui lui apare in dosarul lui Sile Camataru. Potrivit informațiilor, barbatul dadea și el bani cu camata.

- Imagini noi cu momentul in care șoferul drogat a fost testat pentru alcool. El a fost dus la poliție pentru ca s-au gasit droguri in mașina. A stat 2 ore la secție, dupa care a plecat fara sa i se faca un drugtest, pentru ca agenții nu au considerat ca este cazul sa faca acest lucru.

- Tatal Robertei, fata ucisa de șoferul drogat, in 2 Mai: Sicriul e sigilat, ne uitam la o poza cu ea și plangem ca proștiiMomente crunte pentru parinții lui Sebi și ai Robertei, tinerii de 21 și 20 de ani care au fost spulberați de șoferul drogat de 19 ani, in 2 Mai. Familiile și-au luat copiii acasa,…