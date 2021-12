Aho, aho copii și frați! Ce este Plugușorul, urarea pe care românii o îndrăgesc Probabil cel mai cunoscut obicei legat de Ajunul Anului Nou este Plugușorul. Intotdeauna insoțit de strigaturi, pocnete de bici și sunete de clopoței, este menit sa alunge ce a fost rau și sa aduca ceea ce este fast pentru agricultura. La sate, Plugușorul obișnuia sa fie extrem de complex, iar alaiurile care mergeau din casa in casa duceau cu ele chiar un plug adevarat. Plugul adevarat, tras de boi, a fost inlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul care imita mugetul boilor. Stravechi obicei agrar derivat dintr-o practica primitiva, trecut printr-un rit de fertilitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

