- Liderul Frontului National de Rezistenta din Afganistan, Ahmad Massoud, care se opune talibanilor, a anuntat sambata ca fortele sale vor continua lupta, transmite dpa. ''Nu vom renunta niciodata la lupta pentru Dumnezeu, libertate si dreptate", a scris Massoud pe pagina sa oficiala de Facebook.…

- Cateva mii de luptatori antitalibani s-au regrupat in Valea Panjshir, greu accesibila, cu o intrare ingusta, aflata la circa 100 de kilometri de Kabul. Rezistența amintește ca nici puternica Armata Roșie nu a reușit sa patrunda acolo, relateaza BBC.

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

- Peste 300 de soldati afgani au trecut granita cu Tajikistanul sambata dupa ce talibanii au avansat in provincia Badakhshan si au cucerit mai multe districte din nordul tarii. In afara de capitale, o mare parte din provinciile Takhar si Badakhshan se afla acum in mainile talibanilor, relateaza AFP.