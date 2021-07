Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis vineri noi avertizari de vreme rea. Potrivit meteorologilor, 25 de județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale, furtuni și grindina, pana sambata dimineața. Vineri intre orele 10.00 – 23.00 este in vigoare o alerta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi noi avertizari meteo de instabilitate atmosferica accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 2 iulie ora 10.00 ndash; 2 iulie ora 23.00 este in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Astfel, in intervalul mentionat, in…

- Furtuni, vijelii și canicula Arhiva Foto: Maria Mandita. O parte a României va avea în perioada urmatoare vreme instabila cu furtuni si vijelii. Un cod galben de instabilitate atmosferica este deja în vigoare, urmând ca de la ora 14:00 sa fie valabil si un cod porocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta va intra in vigoare astazi, la ora 14.00, și va expira pe 1 iulie, la ora 6.00 dimineața. Astfel, din dupa-amiaza zilei de miercuri (30 iunie) in Transilvania, Maramureș, jumatatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca in perioada 11 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 23:00 vor fi manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial,…

- Continutul de umiditate pe adancimea de sol 0-100 cm, in cultura graului de toamna, se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata si local puternica in Moldova si in cea mai mare parte a Dobrogei si a Crisanei, se arata in prognoza agrometeorologica valabila…

- Seceta pedologica va fi moderata si local puternica in Moldova si in cea mai mare parte a Dobrogei si a Crisanei, se arata in prognoza agrometeorologica valabila pentru intervalul 28 mai – 3 iunie 2021, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea, seceta pedologica moderata…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-05-2021 Ora : 20:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20.05.2021 Ora 20:00 – 21.05.2021 Ora 10:00 Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD…