Agro-mafia preia sezonierii din Italia „Caporalato” este un sistem de exploatare a forței de munca migrante care exista de zeci de ani in peninsula. Migranții lucreaza ilegal timp indelungat, uneori neplatiți și supuși abuzurilor. In criza Covid-19, autoritațile sunt ingrijorate de faptul ca mafia poate exploata situația mai mult ca oricand. Mulți dintre aceștui lucratori sezonieri provind din Romania și Bulgaria, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

