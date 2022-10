Agricultura inteligentă. Cum arată prima seră verticală din România (galerie foto) Agricultura inteligenta incepe sa-și faca loc in Romania. La Ploiești, a fost inaugurata prima sera verticala din Romania, de catre Kaufland și Ultragreens, insa, cat de curand vor urma și alte investiții de acest gen. Producție pe tot parcursul anului, consum mai mic de apa și de energie, precum și un ciclu scurt de producție, pana la 20 de zile, sunt doar cateva din motivele pentru care o astfel de investiție ar trebui sa fie interesanta pentru antreprenori, mai ales in condițiile actuale, cand schimbarile climatice pun sub semnul intrebarii metodele tradiționale de a face agricultura Prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

