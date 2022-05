Agricultura, domeniu strategic în contextul crizei actuale din Ucraina Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele lunii iunie, se vor intalni in cadrul […] The post Agricultura, domeniu strategic in contextul crizei actuale din Ucraina first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul german de Externe convoaca o conferinta pentru a mobiliza sprijinul international pentru Moldova in abordarea afluxului urias de refugiati din Ucraina, scrie agentia bulgara de presa BTA, cu referinta la surse germane.

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) deschide perioada de inscrieri pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cea mai ampla platforma dedicata industriei de film la TIFF. Incepand de astazi, cineaștii din Ucraina, Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Rusia, Moldova, Grecia,…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat ca Guvernul a alocat 7,5 miliarde de lei pentru finanțarea IMM-urilor din construcții, agricultura, producție și din zona de intermediere. Gheorghe Șoldan a spus ca Romania resimte efectele razboiului din Ucraina din punct de vedere economic și este…

- Programul Start ONG lanseaza in data de 14 martie, ora 9:00, un apel special adresat organizațiilor neguvernamentale și grupurilor informale/de inițiativa in contextul crizei umanitare din Ucraina. Astfel, 60.000 de euro vor fi acordați in luna martie ONG-urilor și grupurilor informale, pentru dezvoltarea…

- In ultimii ani, sectorul agricol romanesc a fost și continua sa fie sub un real asediu. Alinierea la noile condiții ale Politicii Agricole Comune și strategiile europene de implementare a Green Deal-ului au pus o presiune enorma pe fermierul roman, dar și pe cel european. In calitate de reprezentant…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o lista de site-uri cu activitate in contextul crizei Ucraina - Rusia, inclusiv adrese IP specifice utilizate in atacuri malware, lista pe care o va actualiza frecvent. "In contextul conflictului din Ucraina, Directoratul National…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat luni ca mai multe site-uri identificate ca au propagat știri false au fost sau vor fi inchise. De asemenea, programul Russia Today nu va mai fi difuzat de luni seara de niciun operator tv din Romania.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut o noua convorbire prin telefon cu secretarul Apararii al SUA, Lloyd Austin, prilej cu care oficialul american a accentuat ca articolul 5 al NATO, care prevede ca un atac armat impotriva unuia dintre aliati va fi considerat un atac impotriva tuturor,…