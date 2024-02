Agresor sexual, în arest preventiv pentru încă 30 de zile Judecatoria Craiova a dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui barbat de 35 de ani, recidivist, acuzat de comiterea infractiunii de agresiune sexuala. Potrivit oamenilor legii, barbatul a atins in zona intima o femeie de 45 de ani. Incidentul a avut loc pe 21 ianuarie, intr-un autobuz care circula pe strada Caracal din Craiova. Politistii doljeni au precizat ca femeia a fost agresata intr-un autobuz care circula pe strada Caracal din Craiova.„In cursul zilei de 25 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 45 ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

