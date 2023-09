Agresiune sexuală într-un parc din Galați. Cine sunt victimele Doua adolescente au reclamat la Poliție faptul ca au fost agresate sexual intr-un parc din orașul Galați. Polițiștii au stabilit ca suspectul este un barbat diagnosticat cu o boala neuropsihica. Incidentul a avut loc duminica dupa amiaza, 24 septembrie, intr-un parc din zona centrala a orașului Galați. Doua fete cu varstele de 13 și 17 ani au mers la sediul Secției 1 Poliție Galați și au reclamat faptul ca, in timp ce se aflau in Parcul „Mihai Eminescu”, un barbat necunoscut le-a atins in zonele intime. Polițiștii au reușit sa identifice suspectul, fiind vorba despre un barbat cu varsta de 48… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Balș a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani, din Oporelu, Olt, acuzat de comiterea infracțiunii de talharie. Potrivit polițiștilor, pe 14 septembrie, impreuna cu un barbat de 33 de ani, din județil Iași, suspectul a agresat și talharit un barbat de 31 de ani, tot din Județil…

- Polițiștii doljeni au dispus, vineri, reținerea unui barbat de 41 de ani, din comuna Plenița, acuzat de comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Potrivit oamenilor legii, barbatul ar fi incendiat autoturismul fostei concubine. Incidentul a avut loc in februarie, pe strada Mihail Strajan…

- Potrivit IPJ Galați, Secția 2 Poliție Galați a fost sesizata telefonic prin apel la 112, de un barbat, de 50 de ani, cu privire la faptul ca „in timp ce efectua unele activitați, la un bloc cu 12 etaje, situat pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galați, fiind asigurat cu corzi, in calitate de…

- O femeie in varsta a dezechilibrat, cu intenție, un alpinist utilitar aflat la mare inalțime. Inițial, femeia a primit doar avertisment. Incidentul a avut loc pe 1 septembrie, dar dosarul penal a fost deschis pe 5 septembrie. Potrivit IPJ Galați, Secția 2 Poliție Galați a fost sesizata telefonic prin…

- O dubla crima a avut loc la Timisoara, marti seara. Doi varstnici au fost ucisi, iar nepotul lor a fost injunghiat. Varstnici au fost atacati de o persoana necunoscuta in apartament, iar nepotul lor, venit sa verifice ce s-a intamplat, a surprins suspectul in casa. A fost la randul sau injunghiat. Politistii…

- Doi soți, in varsta de 75, respectiv 78 de ani, au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat in apartamentul lor, marți seara, 27 iunie, in centrul orasului Timisoara. Suspectul a fost surprins in locuința de un nepot al varstnicilor și a fugit de la fața locului. Politistii incearca acum…